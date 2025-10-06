JoJoWorld מחיר היום

מחיר JoJoWorld (JOJO) בזמן אמת היום הוא $ 0.02516, עם שינוי של 2.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOJO ל USD הוא $ 0.02516 לכל JOJO.

JoJoWorld כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JOJO. ב‑24 השעות האחרונות, JOJO סחר בין $ 0.02476 (נמוך) ל $ 0.02639 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JOJO נע ב +0.88% בשעה האחרונה ו -9.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.44K.

JoJoWorld (JOJO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 57.44K$ 57.44K $ 57.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.13M$ 20.13M $ 20.13M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 800,000,000 800,000,000 800,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של JoJoWorld הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.44K. ההיצע במחזור של JOJO הוא --, עם היצע כולל של 800000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.13M.