Dulus AI מחיר היום

מחיר Dulus AI (DULUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DULUS ל USD הוא $ 0 לכל DULUS.

Dulus AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,027, עם היצע במחזור של 993.38M DULUS. ב‑24 השעות האחרונות, DULUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DULUS נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -15.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dulus AI (DULUS) מידע שוק

שווי שוק $ 48.03K$ 48.03K $ 48.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.03K$ 48.03K $ 48.03K אספקת מחזור 993.38M 993.38M 993.38M אספקה כוללת 993,377,257.346775 993,377,257.346775 993,377,257.346775

שווי השוק הנוכחי של Dulus AI הוא $ 48.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DULUS הוא 993.38M, עם היצע כולל של 993377257.346775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.03K.