DUKO מחיר היום

מחיר DUKO (DUKO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUKO ל USD הוא $ 0 לכל DUKO.

DUKO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 385,760, עם היצע במחזור של 10.00B DUKO. ב‑24 השעות האחרונות, DUKO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00726084, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DUKO נע ב +0.79% בשעה האחרונה ו +18.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DUKO (DUKO) מידע שוק

שווי שוק $ 385.76K$ 385.76K $ 385.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 385.76K$ 385.76K $ 385.76K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 9,998,287,091.22553 9,998,287,091.22553 9,998,287,091.22553

שווי השוק הנוכחי של DUKO הוא $ 385.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUKO הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9998287091.22553. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 385.76K.