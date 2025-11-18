DuelNow מחיר היום

מחיר DuelNow (DNOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00179044, עם שינוי של 0.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DNOW ל USD הוא $ 0.00179044 לכל DNOW.

DuelNow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 164,364, עם היצע במחזור של 91.80M DNOW. ב‑24 השעות האחרונות, DNOW סחר בין $ 0.00169007 (נמוך) ל $ 0.00198492 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04443182, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00036537.

ביצועים לטווח קצר, DNOW נע ב -3.34% בשעה האחרונה ו -9.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DuelNow (DNOW) מידע שוק

שווי שוק $ 164.36K$ 164.36K $ 164.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M אספקת מחזור 91.80M 91.80M 91.80M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DuelNow הוא $ 164.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNOW הוא 91.80M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.79M.