DucatusX (DUCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00801175 $ 0.00801175 $ 0.00801175 24 שעות נמוך $ 0.00804586 $ 0.00804586 $ 0.00804586 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00801175$ 0.00801175 $ 0.00801175 גבוה 24 שעות $ 0.00804586$ 0.00804586 $ 0.00804586 שיא כל הזמנים $ 0.198591$ 0.198591 $ 0.198591 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00326782$ 0.00326782 $ 0.00326782 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.09% שינוי מחיר (7D) -0.17% שינוי מחיר (7D) -0.17%

DucatusX (DUCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00803324. במהלך 24 השעות האחרונות, DUCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00801175 לבין שיא של $ 0.00804586, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.198591, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00326782.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUCX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DucatusX (DUCX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M אספקת מחזור 278.11M 278.11M 278.11M אספקה כוללת 777,874,205.0 777,874,205.0 777,874,205.0

שווי השוק הנוכחי של DucatusX הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUCX הוא 278.11M, עם היצע כולל של 777874205.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.25M.