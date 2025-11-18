DROP מחיר היום

מחיר DROP (DROP) בזמן אמת היום הוא $ 4.08, עם שינוי של 3.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DROP ל USD הוא $ 4.08 לכל DROP.

DROP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,000,591, עם היצע במחזור של 989.17K DROP. ב‑24 השעות האחרונות, DROP סחר בין $ 3.88 (נמוך) ל $ 4.36 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 19.91, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.73.

ביצועים לטווח קצר, DROP נע ב +2.47% בשעה האחרונה ו -24.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DROP (DROP) מידע שוק

שווי שוק $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M אספקת מחזור 989.17K 989.17K 989.17K אספקה כוללת 989,170.377753 989,170.377753 989,170.377753

