Drawcast מחיר היום

מחיר Drawcast (DRAW) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 64.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRAW ל USD הוא -- לכל DRAW.

Drawcast כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,071, עם היצע במחזור של 100.00B DRAW. ב‑24 השעות האחרונות, DRAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00000167 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000311, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DRAW נע ב -2.20% בשעה האחרונה ו -67.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Drawcast (DRAW) מידע שוק

שווי שוק $ 59.07K$ 59.07K $ 59.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.07K$ 59.07K $ 59.07K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Drawcast הוא $ 59.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRAW הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.07K.