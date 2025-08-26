DragonWifBeard (DWB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0013331$ 0.0013331 $ 0.0013331 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.48% שינוי מחיר (7D) +6.48%

DragonWifBeard (DWB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DWB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DWBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0013331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DWB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DragonWifBeard (DWB) מידע שוק

שווי שוק $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K אספקת מחזור 999.23M 999.23M 999.23M אספקה כוללת 999,231,987.471975 999,231,987.471975 999,231,987.471975

שווי השוק הנוכחי של DragonWifBeard הוא $ 11.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DWB הוא 999.23M, עם היצע כולל של 999231987.471975. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.71K.