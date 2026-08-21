DRAGON מחיר היום

מחיר DRAGON (DRAGON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRAGON ל USD הוא $ 0 לכל DRAGON.

DRAGON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 193,549, עם היצע במחזור של 399.38M DRAGON. ב‑24 השעות האחרונות, DRAGON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01183838, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DRAGON נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו -20.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 20.63.

DRAGON (DRAGON) מידע שוק

שווי שוק $ 193.55K$ 193.55K $ 193.55K נפח (24 שעות) $ 20.63$ 20.63 $ 20.63 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 323.58K$ 323.58K $ 323.58K אספקת מחזור 399.38M 399.38M 399.38M אספקה כוללת 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109

שווי השוק הנוכחי של DRAGON הוא $ 193.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.63. ההיצע במחזור של DRAGON הוא 399.38M, עם היצע כולל של 667692035.4112109. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 323.58K.