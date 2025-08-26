DPRating (RATING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01921056$ 0.01921056 $ 0.01921056 המחיר הנמוך ביותר $ -0.002511307912531869$ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.06% שינוי מחיר (7D) -4.95% שינוי מחיר (7D) -4.95%

DPRating (RATING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RATING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RATINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01921056, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ -0.002511307912531869.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RATING השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DPRating (RATING) מידע שוק

שווי שוק $ 340.77K$ 340.77K $ 340.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 774.39K$ 774.39K $ 774.39K אספקת מחזור 4.40B 4.40B 4.40B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DPRating הוא $ 340.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RATING הוא 4.40B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 774.39K.