מחיר DOUBT (DOUBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00379217, עם שינוי של 10.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOUBT ל USD הוא $ 0.00379217 לכל DOUBT.

DOUBT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,579,760, עם היצע במחזור של 950.00M DOUBT. ב‑24 השעות האחרונות, DOUBT סחר בין $ 0.00369384 (נמוך) ל $ 0.00442829 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0090364, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00355399.

ביצועים לטווח קצר, DOUBT נע ב +0.94% בשעה האחרונה ו -28.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DOUBT (DOUBT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M אספקת מחזור 950.00M 950.00M 950.00M אספקה כוללת 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOUBT הוא $ 3.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOUBT הוא 950.00M, עם היצע כולל של 950000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.58M.