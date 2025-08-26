Dotcom (Y2K) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00453 $ 0.00453 $ 0.00453 24 שעות נמוך $ 0.00608115 $ 0.00608115 $ 0.00608115 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00453$ 0.00453 $ 0.00453 גבוה 24 שעות $ 0.00608115$ 0.00608115 $ 0.00608115 שיא כל הזמנים $ 0.03458572$ 0.03458572 $ 0.03458572 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.69% שינוי מחיר (1D) -17.19% שינוי מחיר (7D) -10.67% שינוי מחיר (7D) -10.67%

Dotcom (Y2K) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00478772. במהלך 24 השעות האחרונות, Y2K נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00453 לבין שיא של $ 0.00608115, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Y2Kהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03458572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, Y2K השתנה ב +5.69% במהלך השעה האחרונה, -17.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dotcom (Y2K) מידע שוק

שווי שוק $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M אספקת מחזור 1.01B 1.01B 1.01B אספקה כוללת 1,009,099,738.330937 1,009,099,738.330937 1,009,099,738.330937

שווי השוק הנוכחי של Dotcom הוא $ 4.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של Y2K הוא 1.01B, עם היצע כולל של 1009099738.330937. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.86M.