Dotcom סֵמֶל

Dotcom מחיר (Y2K)

לא רשום

1 Y2K ל USDמחיר חי:

$0.00478772
$0.00478772$0.00478772
-17.10%1D
USD
Dotcom (Y2K) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:21:12 (UTC+8)

Dotcom (Y2K) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00453
$ 0.00453$ 0.00453
24 שעות נמוך
$ 0.00608115
$ 0.00608115$ 0.00608115
גבוה 24 שעות

$ 0.00453
$ 0.00453$ 0.00453

$ 0.00608115
$ 0.00608115$ 0.00608115

$ 0.03458572
$ 0.03458572$ 0.03458572

$ 0
$ 0$ 0

+5.69%

-17.19%

-10.67%

-10.67%

Dotcom (Y2K) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00478772. במהלך 24 השעות האחרונות, Y2K נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00453 לבין שיא של $ 0.00608115, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Y2Kהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03458572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, Y2K השתנה ב +5.69% במהלך השעה האחרונה, -17.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dotcom (Y2K) מידע שוק

$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M

--
----

$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M

1.01B
1.01B 1.01B

1,009,099,738.330937
1,009,099,738.330937 1,009,099,738.330937

שווי השוק הנוכחי של Dotcom הוא $ 4.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של Y2K הוא 1.01B, עם היצע כולל של 1009099738.330937. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.86M.

Dotcom (Y2K) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dotcomל USDהיה $ -0.000994399926783158.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDotcom ל USDהיה . $ +0.0015409252.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDotcom ל USDהיה $ +0.0045977849.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dotcomל USDהיה $ +0.0021580561583831214.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000994399926783158-17.19%
30 ימים$ +0.0015409252+32.18%
60 ימים$ +0.0045977849+96.03%
90 ימים$ +0.0021580561583831214+82.07%

מה זהDotcom (Y2K)

Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age

Dotcom (Y2K) משאב

האתר הרשמי

Dotcomתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dotcom (Y2K) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dotcom (Y2K) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dotcom.

בדוק את Dotcom תחזית המחיר עכשיו‏!

Y2K למטבעות מקומיים

Dotcom (Y2K) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dotcom (Y2K) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על Y2K הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dotcom (Y2K)

כמה שווה Dotcom (Y2K) היום?
החי Y2Kהמחיר ב USD הוא 0.00478772 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי Y2K ל USD?
המחיר הנוכחי של Y2K ל USD הוא $ 0.00478772. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dotcom?
שווי השוק של Y2K הוא $ 4.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של Y2K?
ההיצע במחזור של Y2K הוא 1.01B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של Y2K?
‏‏Y2K השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03458572 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של Y2K?
Y2K ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של Y2K?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור Y2K הוא -- USD.
האם Y2K יעלה השנה?
Y2K ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את Y2K תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:21:12 (UTC+8)

Dotcom (Y2K) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

