Dorol מחיר היום

מחיר Dorol (DRL) בזמן אמת היום הוא $ 3,858.17, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRL ל USD הוא $ 3,858.17 לכל DRL.

Dorol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,669, עם היצע במחזור של 13.36 DRL. ב‑24 השעות האחרונות, DRL סחר בין $ 3,816.45 (נמוך) ל $ 3,874.25 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,469.59, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,321.49.

ביצועים לטווח קצר, DRL נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +0.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dorol (DRL) מידע שוק

שווי שוק $ 51.67K$ 51.67K $ 51.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.68B$ 38.68B $ 38.68B אספקת מחזור 13.36 13.36 13.36 אספקה כוללת 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

