Dopamine (DOPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.582191$ 0.582191 $ 0.582191 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +0.56% שינוי מחיר (7D) -4.77% שינוי מחיר (7D) -4.77%

Dopamine (DOPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.582191, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOPE השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dopamine (DOPE) מידע שוק

שווי שוק $ 106.12K$ 106.12K $ 106.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.12K$ 106.12K $ 106.12K אספקת מחזור 124.98M 124.98M 124.98M אספקה כוללת 124,980,860.3760183 124,980,860.3760183 124,980,860.3760183

שווי השוק הנוכחי של Dopamine הוא $ 106.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOPE הוא 124.98M, עם היצע כולל של 124980860.3760183. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.12K.