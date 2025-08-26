DOODiPALS (DOODI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00656696 $ 0.00656696 $ 0.00656696 24 שעות נמוך $ 0.00809604 $ 0.00809604 $ 0.00809604 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00656696$ 0.00656696 $ 0.00656696 גבוה 24 שעות $ 0.00809604$ 0.00809604 $ 0.00809604 שיא כל הזמנים $ 0.00885148$ 0.00885148 $ 0.00885148 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) +10.88% שינוי מחיר (7D) +14.50% שינוי מחיר (7D) +14.50%

DOODiPALS (DOODI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00789415. במהלך 24 השעות האחרונות, DOODI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00656696 לבין שיא של $ 0.00809604, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOODIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00885148, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOODI השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, +10.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOODiPALS (DOODI) מידע שוק

שווי שוק $ 7.85M$ 7.85M $ 7.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.85M$ 7.85M $ 7.85M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOODiPALS הוא $ 7.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOODI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.85M.