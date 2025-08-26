עוד על DONUT

Donut סֵמֶל

Donut מחיר (DONUT)

לא רשום

1 DONUT ל USDמחיר חי:

$0.00411093
$0.00411093$0.00411093
-11.20%1D
USD
Donut (DONUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:34:59 (UTC+8)

Donut (DONUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00410439
$ 0.00410439$ 0.00410439
24 שעות נמוך
$ 0.00479864
$ 0.00479864$ 0.00479864
גבוה 24 שעות

$ 0.00410439
$ 0.00410439$ 0.00410439

$ 0.00479864
$ 0.00479864$ 0.00479864

$ 0.093022
$ 0.093022$ 0.093022

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

-11.22%

-2.97%

-2.97%

Donut (DONUT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00411093. במהלך 24 השעות האחרונות, DONUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00410439 לבין שיא של $ 0.00479864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DONUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.093022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONUT השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -11.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Donut (DONUT) מידע שוק

$ 856.69K
$ 856.69K$ 856.69K

--
----

$ 934.43K
$ 934.43K$ 934.43K

208.39M
208.39M 208.39M

227,302,502.5553736
227,302,502.5553736 227,302,502.5553736

שווי השוק הנוכחי של Donut הוא $ 856.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONUT הוא 208.39M, עם היצע כולל של 227302502.5553736. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 934.43K.

Donut (DONUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Donutל USDהיה $ -0.000519672498532348.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDonut ל USDהיה . $ -0.0010857714.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDonut ל USDהיה $ -0.0005987664.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Donutל USDהיה $ -0.003153018438693023.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000519672498532348-11.22%
30 ימים$ -0.0010857714-26.41%
60 ימים$ -0.0005987664-14.56%
90 ימים$ -0.003153018438693023-43.40%

מה זהDonut (DONUT)

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

Donut (DONUT) משאב

האתר הרשמי

Donutתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Donut (DONUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Donut (DONUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Donut.

בדוק את Donut תחזית המחיר עכשיו‏!

DONUT למטבעות מקומיים

Donut (DONUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Donut (DONUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DONUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Donut (DONUT)

כמה שווה Donut (DONUT) היום?
החי DONUTהמחיר ב USD הוא 0.00411093 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DONUT ל USD?
המחיר הנוכחי של DONUT ל USD הוא $ 0.00411093. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Donut?
שווי השוק של DONUT הוא $ 856.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DONUT?
ההיצע במחזור של DONUT הוא 208.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DONUT?
‏‏DONUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.093022 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DONUT?
DONUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DONUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DONUT הוא -- USD.
האם DONUT יעלה השנה?
DONUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DONUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:34:59 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.