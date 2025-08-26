Donut (DONUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00410439 גבוה 24 שעות $ 0.00479864 שיא כל הזמנים $ 0.093022 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.66% שינוי מחיר (1D) -11.22% שינוי מחיר (7D) -2.97%

Donut (DONUT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00411093. במהלך 24 השעות האחרונות, DONUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00410439 לבין שיא של $ 0.00479864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DONUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.093022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONUT השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -11.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Donut (DONUT) מידע שוק

שווי שוק $ 856.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 934.43K אספקת מחזור 208.39M אספקה כוללת 227,302,502.5553736

שווי השוק הנוכחי של Donut הוא $ 856.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONUT הוא 208.39M, עם היצע כולל של 227302502.5553736. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 934.43K.