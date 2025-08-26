Dojo (SN52) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.84 $ 2.84 $ 2.84 24 שעות נמוך $ 3.25 $ 3.25 $ 3.25 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.84$ 2.84 $ 2.84 גבוה 24 שעות $ 3.25$ 3.25 $ 3.25 שיא כל הזמנים $ 7.24$ 7.24 $ 7.24 המחיר הנמוך ביותר $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.99% שינוי מחיר (1D) -12.25% שינוי מחיר (7D) -15.07% שינוי מחיר (7D) -15.07%

Dojo (SN52) המחיר בזמן אמת של הוא $2.84. במהלך 24 השעות האחרונות, SN52 נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.84 לבין שיא של $ 3.25, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN52השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.86.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN52 השתנה ב -2.99% במהלך השעה האחרונה, -12.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dojo (SN52) מידע שוק

שווי שוק $ 6.29M$ 6.29M $ 6.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.29M$ 6.29M $ 6.29M אספקת מחזור 2.21M 2.21M 2.21M אספקה כוללת 2,212,397.834589516 2,212,397.834589516 2,212,397.834589516

שווי השוק הנוכחי של Dojo הוא $ 6.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN52 הוא 2.21M, עם היצע כולל של 2212397.834589516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.29M.