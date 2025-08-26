DogemonGo (DOGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.93% שינוי מחיר (7D) +10.43% שינוי מחיר (7D) +10.43%

DogemonGo (DOGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DogemonGo (DOGO) מידע שוק

שווי שוק $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.16K$ 25.16K $ 25.16K אספקת מחזור 104.93B 104.93B 104.93B אספקה כוללת 138,000,000,000.0 138,000,000,000.0 138,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DogemonGo הוא $ 19.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGO הוא 104.93B, עם היצע כולל של 138000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.16K.