DogeBoy (DOGB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGB השתנה ב +0.80% במהלך השעה האחרונה, +1.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DogeBoy הוא $ 14.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGB הוא 1.20T, עם היצע כולל של 1200000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.78K.
במהלך היום, השינוי במחיר של DogeBoyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogeBoy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogeBoy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DogeBoyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+1.12%
|30 ימים
|$ 0
|+7.19%
|60 ימים
|$ 0
|+37.89%
|90 ימים
|$ 0
|--
DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe.
