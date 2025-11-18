Dogami מחיר היום

מחיר Dogami (DOGA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGA ל USD הוא -- לכל DOGA.

Dogami כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 349,874, עם היצע במחזור של 774.97M DOGA. ב‑24 השעות האחרונות, DOGA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.413535, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGA נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +21.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dogami (DOGA) מידע שוק

שווי שוק $ 349.87K$ 349.87K $ 349.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 401.31K$ 401.31K $ 401.31K אספקת מחזור 774.97M 774.97M 774.97M אספקה כוללת 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

