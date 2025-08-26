DocuSol (DOCUSOL) מידע על מחיר (USD)

DocuSol (DOCUSOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOCUSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOCUSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOCUSOL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DocuSol (DOCUSOL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של DocuSol הוא $ 15.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOCUSOL הוא 991.78M, עם היצע כולל של 999704768.533513. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.34K.