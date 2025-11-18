Docker מחיר היום

מחיר Docker (DOCKERZXBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00246933, עם שינוי של 17.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOCKERZXBT ל USD הוא $ 0.00246933 לכל DOCKERZXBT.

Docker כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,402,328, עם היצע במחזור של 972.14M DOCKERZXBT. ב‑24 השעות האחרונות, DOCKERZXBT סחר בין $ 0.00243896 (נמוך) ל $ 0.0030525 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00981968, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOCKERZXBT נע ב -0.94% בשעה האחרונה ו -50.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Docker (DOCKERZXBT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M אספקת מחזור 972.14M 972.14M 972.14M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

