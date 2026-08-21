Diversified USD מחיר היום

מחיר Diversified USD (DFIUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999663, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DFIUSD ל USD הוא $ 0.999663 לכל DFIUSD.

Diversified USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 237,913, עם היצע במחזור של 237.99K DFIUSD. ב‑24 השעות האחרונות, DFIUSD סחר בין $ 0.999647 (נמוך) ל $ 1.001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.048, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.974822.

ביצועים לטווח קצר, DFIUSD נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 84.89K.

Diversified USD (DFIUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 237.91K$ 237.91K $ 237.91K נפח (24 שעות) $ 84.89K$ 84.89K $ 84.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 237.91K$ 237.91K $ 237.91K אספקת מחזור 237.99K 237.99K 237.99K אספקה כוללת 237,992.67578125 237,992.67578125 237,992.67578125

שווי השוק הנוכחי של Diversified USD הוא $ 237.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 84.89K. ההיצע במחזור של DFIUSD הוא 237.99K, עם היצע כולל של 237992.67578125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 237.91K.