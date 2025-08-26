Districts (DSTRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04850029 גבוה 24 שעות $ 0.04963098 שיא כל הזמנים $ 0.067029 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02729575 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -1.33% שינוי מחיר (7D) -6.31%

Districts (DSTRX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04896789. במהלך 24 השעות האחרונות, DSTRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04850029 לבין שיא של $ 0.04963098, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DSTRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067029, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02729575.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DSTRX השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -1.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Districts (DSTRX) מידע שוק

שווי שוק $ 6.03M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.12M אספקת מחזור 123.05M אספקה כוללת 125,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Districts הוא $ 6.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DSTRX הוא 123.05M, עם היצע כולל של 125000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.12M.