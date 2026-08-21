Dfyn Network מחיר היום

מחיר Dfyn Network (DFYN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DFYN ל USD הוא $ 0 לכל DFYN.

Dfyn Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,625, עם היצע במחזור של 193.58M DFYN. ב‑24 השעות האחרונות, DFYN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.38, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DFYN נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו +16.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 235.60.

Dfyn Network (DFYN) מידע שוק

שווי שוק $ 63.63K$ 63.63K $ 63.63K נפח (24 שעות) $ 235.60$ 235.60 $ 235.60 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.63K$ 63.63K $ 63.63K אספקת מחזור 193.58M 193.58M 193.58M אספקה כוללת 193,578,192.0 193,578,192.0 193,578,192.0

שווי השוק הנוכחי של Dfyn Network הוא $ 63.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 235.60. ההיצע במחזור של DFYN הוא 193.58M, עם היצע כולל של 193578192.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.63K.