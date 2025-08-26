עוד על DEV

Dev Protocol סֵמֶל

Dev Protocol מחיר (DEV)

לא רשום

$0.073732
0.00%1D
USD
Dev Protocol (DEV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:18:24 (UTC+8)

Dev Protocol (DEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

--

+8.84%

+8.84%

Dev Protocol (DEV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.073732. במהלך 24 השעות האחרונות, DEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dev Protocol (DEV) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Dev Protocol הוא $ 191.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEV הוא 2.60M, עם היצע כולל של 9878349.208663823. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 728.35K.

Dev Protocol (DEV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dev Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDev Protocol ל USDהיה . $ -0.0046516855.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDev Protocol ל USDהיה $ +0.0261355534.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dev Protocolל USDהיה $ +0.01330813827304848.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0046516855-6.30%
60 ימים$ +0.0261355534+35.45%
90 ימים$ +0.01330813827304848+22.02%

מה זהDev Protocol (DEV)

Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y

Dev Protocol (DEV) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Dev Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dev Protocol (DEV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dev Protocol (DEV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dev Protocol.

בדוק את Dev Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

DEV למטבעות מקומיים

Dev Protocol (DEV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dev Protocol (DEV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dev Protocol (DEV)

כמה שווה Dev Protocol (DEV) היום?
החי DEVהמחיר ב USD הוא 0.073732 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEV ל USD?
המחיר הנוכחי של DEV ל USD הוא $ 0.073732. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dev Protocol?
שווי השוק של DEV הוא $ 191.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEV?
ההיצע במחזור של DEV הוא 2.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEV?
‏‏DEV השיג מחיר שיא (ATH) של 20.09 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEV?
DEV ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DEV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEV הוא -- USD.
האם DEV יעלה השנה?
DEV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
