Dev Protocol (DEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 20.09$ 20.09 $ 20.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.84% שינוי מחיר (7D) +8.84%

Dev Protocol (DEV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.073732. במהלך 24 השעות האחרונות, DEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dev Protocol (DEV) מידע שוק

שווי שוק $ 191.96K$ 191.96K $ 191.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 728.35K$ 728.35K $ 728.35K אספקת מחזור 2.60M 2.60M 2.60M אספקה כוללת 9,878,349.208663823 9,878,349.208663823 9,878,349.208663823

שווי השוק הנוכחי של Dev Protocol הוא $ 191.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEV הוא 2.60M, עם היצע כולל של 9878349.208663823. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 728.35K.