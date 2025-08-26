עוד על DEVAI

DEV AI סֵמֶל

DEV AI מחיר (DEVAI)

לא רשום

1 DEVAI ל USDמחיר חי:

$0.00065207
$0.00065207
-9.00%1D
mexc
USD
DEV AI (DEVAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:33:41 (UTC+8)

DEV AI (DEVAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00922359
$ 0.00922359$ 0.00922359

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-8.86%

+2.22%

+2.22%

DEV AI (DEVAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEVAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEVAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00922359, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEVAI השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -8.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DEV AI (DEVAI) מידע שוק

$ 653.73K
$ 653.73K$ 653.73K

--
----

$ 653.73K
$ 653.73K$ 653.73K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,653.05744
999,970,653.05744 999,970,653.05744

שווי השוק הנוכחי של DEV AI הוא $ 653.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEVAI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999970653.05744. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 653.73K.

DEV AI (DEVAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DEV AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDEV AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDEV AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DEV AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.86%
30 ימים$ 0-26.98%
60 ימים$ 0-11.44%
90 ימים$ 0--

מה זהDEV AI (DEVAI)

AI-Powered Smart Contract Creation Effortlessly generate optimized, blockchain-specific smart contracts and dApps with AI-powered code suggestions tailored to your project’s needs. Seamless Blockchain Deployment Deploy your dApps and smart contracts directly to multiple blockchains—no manual configurations or complex setups required. Unlock the full potential of AI-powered blockchain development. From intelligent code generation to seamless deployment, everything you need is at your fingertips. SLM-Powered Code Optimization Leverage 100+ Assisterr's Specialized Language Models trained on blockchain documentation to generate the most efficient and secure code. Multi-Chain Compatibility Deploy smart contracts across Solana, Ethereum, BSC, Avalanche, and more — no additional configurations needed.

DEV AI (DEVAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

DEV AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DEV AI (DEVAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DEV AI (DEVAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DEV AI.

בדוק את DEV AI תחזית המחיר עכשיו‏!

DEVAI למטבעות מקומיים

DEV AI (DEVAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DEV AI (DEVAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEVAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DEV AI (DEVAI)

כמה שווה DEV AI (DEVAI) היום?
החי DEVAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEVAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DEVAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DEV AI?
שווי השוק של DEVAI הוא $ 653.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEVAI?
ההיצע במחזור של DEVAI הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEVAI?
‏‏DEVAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00922359 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEVAI?
DEVAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DEVAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEVAI הוא -- USD.
האם DEVAI יעלה השנה?
DEVAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEVAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:33:41 (UTC+8)

