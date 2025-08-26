DEV AI (DEVAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00922359 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -8.86% שינוי מחיר (7D) +2.22%

DEV AI (DEVAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEVAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEVAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00922359, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEVAI השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -8.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DEV AI (DEVAI) מידע שוק

שווי שוק $ 653.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 653.73K אספקת מחזור 999.97M אספקה כוללת 999,970,653.05744

שווי השוק הנוכחי של DEV AI הוא $ 653.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEVAI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999970653.05744. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 653.73K.