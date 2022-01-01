DEV AI (DEVAI) טוקנומיקה
DEV AI (DEVAI) מידע
AI-Powered Smart Contract Creation
Effortlessly generate optimized, blockchain-specific smart contracts and dApps with AI-powered code suggestions tailored to your project’s needs.
Seamless Blockchain Deployment
Deploy your dApps and smart contracts directly to multiple blockchains—no manual configurations or complex setups required.
Unlock the full potential of AI-powered blockchain development. From intelligent code generation to seamless deployment, everything you need is at your fingertips.
SLM-Powered Code Optimization Leverage 100+ Assisterr's Specialized Language Models trained on blockchain documentation to generate the most efficient and secure code.
Multi-Chain Compatibility Deploy smart contracts across Solana, Ethereum, BSC, Avalanche, and more — no additional configurations needed.
DEV AI (DEVAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DEV AI (DEVAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
DEV AI (DEVAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של DEV AI (DEVAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DEVAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DEVAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DEVAIטוקניומיקה, חקרו אתDEVAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
DEVAI חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן DEVAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEVAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.