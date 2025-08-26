Desearch (SN22) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.064 $ 1.064 $ 1.064 24 שעות נמוך $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 גבוה 24 שעות $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 שיא כל הזמנים $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 המחיר הנמוך ביותר $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -12.10% שינוי מחיר (7D) -14.58% שינוי מחיר (7D) -14.58%

Desearch (SN22) המחיר בזמן אמת של הוא $1.064. במהלך 24 השעות האחרונות, SN22 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.064 לבין שיא של $ 1.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN22השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.07.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN22 השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -12.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Desearch (SN22) מידע שוק

שווי שוק $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M אספקת מחזור 2.00M 2.00M 2.00M אספקה כוללת 1,998,505.394989938 1,998,505.394989938 1,998,505.394989938

שווי השוק הנוכחי של Desearch הוא $ 2.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN22 הוא 2.00M, עם היצע כולל של 1998505.394989938. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.13M.