Dero (DERO) טוקנומיקה
Dero (DERO) מידע
DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability.
Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP).
Stargate also comes with some convenient features including:
- Homomorphic encryption account model
- Human-readable addresses (usernames)
- Efficient and decentralized proof-of-work mining
- Instant coin and token balance syncing
- Native token transfers via wallet
- Support for both public and private token smart contracts
- Web socket support for connectivity with decentralized applications
- Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)
- Blockchain pruning (light nodes)
- Fixed supply with halving
Dero (DERO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dero (DERO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Dero (DERO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Dero (DERO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DERO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DEROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DEROטוקניומיקה, חקרו אתDEROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
DERO חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן DERO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DERO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.