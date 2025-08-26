Dero (DERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.357893 $ 0.357893 $ 0.357893 24 שעות נמוך $ 0.437914 $ 0.437914 $ 0.437914 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.357893$ 0.357893 $ 0.357893 גבוה 24 שעות $ 0.437914$ 0.437914 $ 0.437914 שיא כל הזמנים $ 27.29$ 27.29 $ 27.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.24505$ 0.24505 $ 0.24505 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -16.35% שינוי מחיר (7D) -30.85% שינוי מחיר (7D) -30.85%

Dero (DERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.359521. במהלך 24 השעות האחרונות, DERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.357893 לבין שיא של $ 0.437914, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 27.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DERO השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -16.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dero (DERO) מידע שוק

שווי שוק $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M אספקת מחזור 12.68M 12.68M 12.68M אספקה כוללת 18,400,000.0 18,400,000.0 18,400,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dero הוא $ 4.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DERO הוא 12.68M, עם היצע כולל של 18400000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.62M.