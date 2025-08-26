עוד על DERO

Dero סֵמֶל

Dero מחיר (DERO)

לא רשום

1 DERO ל USDמחיר חי:

-16.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Dero (DERO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:09:19 (UTC+8)

Dero (DERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.11%

-16.35%

-30.85%

-30.85%

Dero (DERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.359521. במהלך 24 השעות האחרונות, DERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.357893 לבין שיא של $ 0.437914, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 27.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DERO השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -16.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dero (DERO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Dero הוא $ 4.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DERO הוא 12.68M, עם היצע כולל של 18400000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.62M.

Dero (DERO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Deroל USDהיה $ -0.0702924223078749.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDero ל USDהיה . $ -0.0926468719.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDero ל USDהיה $ -0.0612187325.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Deroל USDהיה $ -0.2792425962334439.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0702924223078749-16.35%
30 ימים$ -0.0926468719-25.76%
60 ימים$ -0.0612187325-17.02%
90 ימים$ -0.2792425962334439-43.71%

מה זהDero (DERO)

DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving

Deroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dero (DERO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dero (DERO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dero.

בדוק את Dero תחזית המחיר עכשיו‏!

DERO למטבעות מקומיים

Dero (DERO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dero (DERO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DERO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dero (DERO)

כמה שווה Dero (DERO) היום?
החי DEROהמחיר ב USD הוא 0.359521 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DERO ל USD?
המחיר הנוכחי של DERO ל USD הוא $ 0.359521. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dero?
שווי השוק של DERO הוא $ 4.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DERO?
ההיצע במחזור של DERO הוא 12.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DERO?
‏‏DERO השיג מחיר שיא (ATH) של 27.29 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DERO?
DERO ‏‏רשם מחירATL של 0.24505 USD.
מהו נפח המסחר של DERO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DERO הוא -- USD.
האם DERO יעלה השנה?
DERO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DERO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:09:19 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.