DeFive (FIVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00136769 גבוה 24 שעות $ 0.00159546 שיא כל הזמנים $ 0.01038358 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -12.60% שינוי מחיר (7D) +3.76%

DeFive (FIVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00139251. במהלך 24 השעות האחרונות, FIVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00136769 לבין שיא של $ 0.00159546, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01038358, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIVE השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -12.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFive (FIVE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.58M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.23M אספקת מחזור 1.13B אספקה כוללת 1,603,102,670.692263

שווי השוק הנוכחי של DeFive הוא $ 1.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIVE הוא 1.13B, עם היצע כולל של 1603102670.692263. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.