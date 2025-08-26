deerman (DEERMAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00238264$ 0.00238264 $ 0.00238264 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.86% שינוי מחיר (7D) +6.86%

deerman (DEERMAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001155. במהלך 24 השעות האחרונות, DEERMAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEERMANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00238264, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000094.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEERMAN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

deerman (DEERMAN) מידע שוק

שווי שוק $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,890,079.0 999,890,079.0 999,890,079.0

שווי השוק הנוכחי של deerman הוא $ 11.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEERMAN הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999890079.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.55K.