deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok
with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer.
the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn
let's make this december an awesome one for popcorn !
join our telegram for good vibes, spreading the word !
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור deerman (DEERMAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
deerman (DEERMAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של deerman (DEERMAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DEERMAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DEERMANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DEERMANטוקניומיקה, חקרו אתDEERMANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
