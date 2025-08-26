DEER TOKEN (DEER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00258071$ 0.00258071 $ 0.00258071 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.80% שינוי מחיר (1D) -1.39% שינוי מחיר (7D) +1.16% שינוי מחיר (7D) +1.16%

DEER TOKEN (DEER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00258071, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEER השתנה ב -1.80% במהלך השעה האחרונה, -1.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DEER TOKEN (DEER) מידע שוק

שווי שוק $ 42.36K$ 42.36K $ 42.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.80K$ 76.80K $ 76.80K אספקת מחזור 551.58M 551.58M 551.58M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DEER TOKEN הוא $ 42.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEER הוא 551.58M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.80K.