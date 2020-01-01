DEER TOKEN (DEER) טוקנומיקה
DEER TOKEN (DEER) מידע
Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future.
DEER TOKEN (DEER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DEER TOKEN (DEER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
DEER TOKEN (DEER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של DEER TOKEN (DEER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DEER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DEERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DEERטוקניומיקה, חקרו אתDEERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
