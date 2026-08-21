DeepBot מחיר היום

מחיר DeepBot (DEEPAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00771932, עם שינוי של 15.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEEPAI ל USD הוא $ 0.00771932 לכל DEEPAI.

DeepBot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 772,080, עם היצע במחזור של 100.00M DEEPAI. ב‑24 השעות האחרונות, DEEPAI סחר בין $ 0.0066724 (נמוך) ל $ 0.00768892 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02594765, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00215985.

ביצועים לטווח קצר, DEEPAI נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו +61.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.71K.

DeepBot (DEEPAI) מידע שוק

שווי שוק $ 772.08K$ 772.08K $ 772.08K נפח (24 שעות) $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 772.08K$ 772.08K $ 772.08K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeepBot הוא $ 772.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.71K. ההיצע במחזור של DEEPAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 772.08K.