DeCoin Flow מחיר היום

מחיר DeCoin Flow (DCF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCF ל USD הוא $ 0 לכל DCF.

DeCoin Flow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 103,064, עם היצע במחזור של 961.00M DCF. ב‑24 השעות האחרונות, DCF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02308975, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DCF נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -15.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.55K.

DeCoin Flow (DCF) מידע שוק

שווי שוק $ 103.06K$ 103.06K $ 103.06K נפח (24 שעות) $ 7.55K$ 7.55K $ 7.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 214.49K$ 214.49K $ 214.49K אספקת מחזור 961.00M 961.00M 961.00M אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeCoin Flow הוא $ 103.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.55K. ההיצע במחזור של DCF הוא 961.00M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 214.49K.