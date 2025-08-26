Decentr (DEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.610172$ 0.610172 $ 0.610172 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -16.28% שינוי מחיר (7D) +3.14% שינוי מחיר (7D) +3.14%

Decentr (DEC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.610172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEC השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -16.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentr (DEC) מידע שוק

שווי שוק $ 16.46K$ 16.46K $ 16.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K אספקת מחזור 108.77M 108.77M 108.77M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Decentr הוא $ 16.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEC הוא 108.77M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.27K.