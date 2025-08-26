עוד על DECATS

DeCats מחיר (DECATS)

1 DECATS ל USDמחיר חי:

$0.659098
0.00%1D
DeCats (DECATS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:52:48 (UTC+8)

DeCats (DECATS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.619058
24 שעות נמוך
$ 0.669945
גבוה 24 שעות

$ 0.619058
$ 0.669945
$ 114.92
$ 0.501843
-0.03%

+0.09%

+0.85%

+0.85%

DeCats (DECATS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.65907. במהלך 24 השעות האחרונות, DECATS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.619058 לבין שיא של $ 0.669945, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DECATSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 114.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.501843.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DECATS השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeCats (DECATS) מידע שוק

$ 6.59K
--
$ 6.59K
10.00K
10,000.0
שווי השוק הנוכחי של DeCats הוא $ 6.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DECATS הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.59K.

DeCats (DECATS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DeCatsל USDהיה $ +0.00060968.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeCats ל USDהיה . $ -0.0113059504.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeCats ל USDהיה $ +0.0254884777.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DeCatsל USDהיה $ -0.0115327637530879.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00060968+0.09%
30 ימים$ -0.0113059504-1.71%
60 ימים$ +0.0254884777+3.87%
90 ימים$ -0.0115327637530879-1.71%

מה זהDeCats (DECATS)

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

DeCatsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeCats (DECATS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeCats (DECATS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeCats.

בדוק את DeCats תחזית המחיר עכשיו‏!

DECATS למטבעות מקומיים

DeCats (DECATS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeCats (DECATS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DECATS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DeCats (DECATS)

כמה שווה DeCats (DECATS) היום?
החי DECATSהמחיר ב USD הוא 0.65907 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DECATS ל USD?
המחיר הנוכחי של DECATS ל USD הוא $ 0.65907. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeCats?
שווי השוק של DECATS הוא $ 6.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DECATS?
ההיצע במחזור של DECATS הוא 10.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DECATS?
‏‏DECATS השיג מחיר שיא (ATH) של 114.92 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DECATS?
DECATS ‏‏רשם מחירATL של 0.501843 USD.
מהו נפח המסחר של DECATS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DECATS הוא -- USD.
האם DECATS יעלה השנה?
DECATS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DECATS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:52:48 (UTC+8)

