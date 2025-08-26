DeCats (DECATS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.619058 גבוה 24 שעות $ 0.669945 שיא כל הזמנים $ 114.92 המחיר הנמוך ביותר $ 0.501843 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) +0.09% שינוי מחיר (7D) +0.85%

DeCats (DECATS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.65907. במהלך 24 השעות האחרונות, DECATS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.619058 לבין שיא של $ 0.669945, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DECATSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 114.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.501843.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DECATS השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeCats (DECATS) מידע שוק

שווי שוק $ 6.59K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.59K אספקת מחזור 10.00K אספקה כוללת 10,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeCats הוא $ 6.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DECATS הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.59K.