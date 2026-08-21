DebtReliefBot מחיר היום

מחיר DebtReliefBot (DRB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 101.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRB ל USD הוא $ 0 לכל DRB.

DebtReliefBot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,931,132, עם היצע במחזור של 100.00B DRB. ב‑24 השעות האחרונות, DRB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DRB נע ב +1.38% בשעה האחרונה ו +183.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DebtReliefBot (DRB) מידע שוק

שווי שוק $ 7.93M$ 7.93M $ 7.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.93M$ 7.93M $ 7.93M אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DebtReliefBot הוא $ 7.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRB הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.93M.