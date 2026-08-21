Datamine מחיר היום

מחיר Datamine (DAM) בזמן אמת היום הוא $ 0.056605, עם שינוי של 8.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DAM ל USD הוא $ 0.056605 לכל DAM.

Datamine כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 155,927, עם היצע במחזור של 2.75M DAM. ב‑24 השעות האחרונות, DAM סחר בין $ 0.053817 (נמוך) ל $ 0.056419 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.960724, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DAM נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו +29.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 251.57.

Datamine (DAM) מידע שוק

שווי שוק $ 155.93K$ 155.93K $ 155.93K נפח (24 שעות) $ 251.57$ 251.57 $ 251.57 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 955.74K$ 955.74K $ 955.74K אספקת מחזור 2.75M 2.75M 2.75M אספקה כוללת 16,876,778.0 16,876,778.0 16,876,778.0

שווי השוק הנוכחי של Datamine הוא $ 155.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 251.57. ההיצע במחזור של DAM הוא 2.75M, עם היצע כולל של 16876778.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 955.74K.