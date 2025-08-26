Databot (DATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00111227 $ 0.00111227 $ 0.00111227 24 שעות נמוך $ 0.00125219 $ 0.00125219 $ 0.00125219 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00111227$ 0.00111227 $ 0.00111227 גבוה 24 שעות $ 0.00125219$ 0.00125219 $ 0.00125219 שיא כל הזמנים $ 0.00290556$ 0.00290556 $ 0.00290556 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -9.60% שינוי מחיר (7D) -3.19% שינוי מחיר (7D) -3.19%

Databot (DATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00112046. במהלך 24 השעות האחרונות, DATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111227 לבין שיא של $ 0.00125219, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00290556, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DATA השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -9.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Databot (DATA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 900.25M 900.25M 900.25M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Databot הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DATA הוא 900.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.