DapyAI ($DAPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00245948$ 0.00245948 $ 0.00245948 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.13% שינוי מחיר (1D) -9.85% שינוי מחיר (7D) -10.31% שינוי מחיר (7D) -10.31%

DapyAI ($DAPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $DAPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DAPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00245948, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DAPY השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, -9.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DapyAI ($DAPY) מידע שוק

שווי שוק $ 80.83K$ 80.83K $ 80.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.83K$ 80.83K $ 80.83K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DapyAI הוא $ 80.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DAPY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.83K.