Daossui Token (DAOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00799731$ 0.00799731 $ 0.00799731 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -4.61% שינוי מחיר (7D) -2.61% שינוי מחיר (7D) -2.61%

Daossui Token (DAOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00799731, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAOS השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -4.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daossui Token (DAOS) מידע שוק

שווי שוק $ 105.52K$ 105.52K $ 105.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 105.52K$ 105.52K $ 105.52K אספקת מחזור 1.10B 1.10B 1.10B אספקה כוללת 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Daossui Token הוא $ 105.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAOS הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.52K.