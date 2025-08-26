עוד על DAOS

Daossui Token סֵמֶל

Daossui Token מחיר (DAOS)

לא רשום

1 DAOS ל USDמחיר חי:

--
----
-4.60%1D
USD
Daossui Token (DAOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:38:51 (UTC+8)

Daossui Token (DAOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00799731
$ 0.00799731$ 0.00799731

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-4.61%

-2.61%

-2.61%

Daossui Token (DAOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00799731, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAOS השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -4.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daossui Token (DAOS) מידע שוק

$ 105.52K
$ 105.52K$ 105.52K

--
----

$ 105.52K
$ 105.52K$ 105.52K

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Daossui Token הוא $ 105.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAOS הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.52K.

Daossui Token (DAOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Daossui Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDaossui Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDaossui Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Daossui Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.61%
30 ימים$ 0-19.50%
60 ימים$ 0+6.07%
90 ימים$ 0--

מה זהDaossui Token (DAOS)

daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you’re looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together.

Daossui Token (DAOS) משאב

האתר הרשמי

Daossui Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Daossui Token (DAOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Daossui Token (DAOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Daossui Token.

בדוק את Daossui Token תחזית המחיר עכשיו‏!

DAOS למטבעות מקומיים

Daossui Token (DAOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Daossui Token (DAOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Daossui Token (DAOS)

כמה שווה Daossui Token (DAOS) היום?
החי DAOSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAOS ל USD?
המחיר הנוכחי של DAOS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Daossui Token?
שווי השוק של DAOS הוא $ 105.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAOS?
ההיצע במחזור של DAOS הוא 1.10B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAOS?
‏‏DAOS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00799731 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAOS?
DAOS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DAOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAOS הוא -- USD.
האם DAOS יעלה השנה?
DAOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:38:51 (UTC+8)

Daossui Token (DAOS) עדכונים חשובים מהתעשייה

