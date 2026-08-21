DANK DOGE מחיר היום

מחיר DANK DOGE (DANKDOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DANKDOGE ל USD הוא $ 0 לכל DANKDOGE.

DANK DOGE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,836, עם היצע במחזור של 420.69T DANKDOGE. ב‑24 השעות האחרונות, DANKDOGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DANKDOGE נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +15.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DANK DOGE (DANKDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 48.84K$ 48.84K $ 48.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.84K$ 48.84K $ 48.84K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DANK DOGE הוא $ 48.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DANKDOGE הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.84K.