Dafi Protocol סֵמֶל

Dafi Protocol מחיר (DAFI)

לא רשום

1 DAFI ל USDמחיר חי:

$0.00045579
$0.00045579$0.00045579
-8.30%1D
mexc
USD
Dafi Protocol (DAFI) טבלת מחירים חיה
Dafi Protocol (DAFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.207531
$ 0.207531$ 0.207531

$ 0
$ 0$ 0

-6.61%

-8.30%

-13.65%

-13.65%

Dafi Protocol (DAFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.207531, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAFI השתנה ב -6.61% במהלך השעה האחרונה, -8.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dafi Protocol (DAFI) מידע שוק

$ 257.67K
$ 257.67K$ 257.67K

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

565.33M
565.33M 565.33M

2,250,000,000.0
2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dafi Protocol הוא $ 257.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAFI הוא 565.33M, עם היצע כולל של 2250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.

Dafi Protocol (DAFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dafi Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDafi Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDafi Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dafi Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.30%
30 ימים$ 0-20.53%
60 ימים$ 0+14.51%
90 ימים$ 0--

מה זהDafi Protocol (DAFI)

Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier.

Dafi Protocol (DAFI) משאב

האתר הרשמי

Dafi Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dafi Protocol (DAFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dafi Protocol (DAFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dafi Protocol.

בדוק את Dafi Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

DAFI למטבעות מקומיים

Dafi Protocol (DAFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dafi Protocol (DAFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dafi Protocol (DAFI)

כמה שווה Dafi Protocol (DAFI) היום?
החי DAFIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAFI ל USD?
המחיר הנוכחי של DAFI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dafi Protocol?
שווי השוק של DAFI הוא $ 257.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAFI?
ההיצע במחזור של DAFI הוא 565.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAFI?
‏‏DAFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.207531 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAFI?
DAFI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DAFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAFI הוא -- USD.
האם DAFI יעלה השנה?
DAFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
