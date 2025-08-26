עוד על DADDYCHILL

Daddy Chill סֵמֶל

Daddy Chill מחיר (DADDYCHILL)

1 DADDYCHILL ל USDמחיר חי:

--
----
-9.10%1D
Daddy Chill (DADDYCHILL) טבלת מחירים חיה
Daddy Chill (DADDYCHILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003781
$ 0.00003781$ 0.00003781
24 שעות נמוך
$ 0.0000426
$ 0.0000426$ 0.0000426
גבוה 24 שעות

$ 0.00003781
$ 0.00003781$ 0.00003781

$ 0.0000426
$ 0.0000426$ 0.0000426

$ 0.00648647
$ 0.00648647$ 0.00648647

$ 0.00001872
$ 0.00001872$ 0.00001872

+0.41%

-9.30%

+19.98%

+19.98%

Daddy Chill (DADDYCHILL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003854. במהלך 24 השעות האחרונות, DADDYCHILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003781 לבין שיא של $ 0.0000426, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DADDYCHILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00648647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001872.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DADDYCHILL השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daddy Chill (DADDYCHILL) מידע שוק

$ 38.53K
$ 38.53K$ 38.53K

--
----

$ 38.53K
$ 38.53K$ 38.53K

999.55M
999.55M 999.55M

999,549,461.012154
999,549,461.012154 999,549,461.012154

שווי השוק הנוכחי של Daddy Chill הוא $ 38.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DADDYCHILL הוא 999.55M, עם היצע כולל של 999549461.012154. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.53K.

Daddy Chill (DADDYCHILL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Daddy Chillל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDaddy Chill ל USDהיה . $ +0.0000028508.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDaddy Chill ל USDהיה $ +0.0000128374.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Daddy Chillל USDהיה $ +0.00000060333779577647.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.30%
30 ימים$ +0.0000028508+7.40%
60 ימים$ +0.0000128374+33.31%
90 ימים$ +0.00000060333779577647+1.59%

מה זהDaddy Chill (DADDYCHILL)

Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Daddy Chill (DADDYCHILL) משאב

האתר הרשמי

Daddy Chillתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Daddy Chill (DADDYCHILL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Daddy Chill (DADDYCHILL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Daddy Chill.

בדוק את Daddy Chill תחזית המחיר עכשיו‏!

DADDYCHILL למטבעות מקומיים

Daddy Chill (DADDYCHILL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Daddy Chill (DADDYCHILL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DADDYCHILL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Daddy Chill (DADDYCHILL)

כמה שווה Daddy Chill (DADDYCHILL) היום?
החי DADDYCHILLהמחיר ב USD הוא 0.00003854 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DADDYCHILL ל USD?
המחיר הנוכחי של DADDYCHILL ל USD הוא $ 0.00003854. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Daddy Chill?
שווי השוק של DADDYCHILL הוא $ 38.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DADDYCHILL?
ההיצע במחזור של DADDYCHILL הוא 999.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DADDYCHILL?
‏‏DADDYCHILL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00648647 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DADDYCHILL?
DADDYCHILL ‏‏רשם מחירATL של 0.00001872 USD.
מהו נפח המסחר של DADDYCHILL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DADDYCHILL הוא -- USD.
האם DADDYCHILL יעלה השנה?
DADDYCHILL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DADDYCHILL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.