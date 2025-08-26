Daddy Chill (DADDYCHILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003781 24 שעות נמוך $ 0.0000426 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00648647 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001872 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -9.30% שינוי מחיר (7D) +19.98%

Daddy Chill (DADDYCHILL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003854. במהלך 24 השעות האחרונות, DADDYCHILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003781 לבין שיא של $ 0.0000426, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DADDYCHILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00648647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001872.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DADDYCHILL השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daddy Chill (DADDYCHILL) מידע שוק

שווי שוק $ 38.53K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.53K אספקת מחזור 999.55M אספקה כוללת 999,549,461.012154

שווי השוק הנוכחי של Daddy Chill הוא $ 38.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DADDYCHILL הוא 999.55M, עם היצע כולל של 999549461.012154. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.53K.