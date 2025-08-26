DackieSwap (DACKIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00292275 $ 0.00292275 $ 0.00292275 24 שעות נמוך $ 0.0035685 $ 0.0035685 $ 0.0035685 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00292275$ 0.00292275 $ 0.00292275 גבוה 24 שעות $ 0.0035685$ 0.0035685 $ 0.0035685 שיא כל הזמנים $ 0.03392568$ 0.03392568 $ 0.03392568 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00115943$ 0.00115943 $ 0.00115943 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -16.00% שינוי מחיר (7D) -26.92% שינוי מחיר (7D) -26.92%

DackieSwap (DACKIE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00299752. במהלך 24 השעות האחרונות, DACKIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00292275 לבין שיא של $ 0.0035685, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DACKIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03392568, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00115943.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DACKIE השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -16.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DackieSwap (DACKIE) מידע שוק

שווי שוק $ 257.41K$ 257.41K $ 257.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 257.41K$ 257.41K $ 257.41K אספקת מחזור 85.81M 85.81M 85.81M אספקה כוללת 85,810,458.38534257 85,810,458.38534257 85,810,458.38534257

שווי השוק הנוכחי של DackieSwap הוא $ 257.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DACKIE הוא 85.81M, עם היצע כולל של 85810458.38534257. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.41K.