daCat (DACAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.66% שינוי מחיר (1D) -8.78% שינוי מחיר (7D) -0.21% שינוי מחיר (7D) -0.21%

daCat (DACAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DACAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DACATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DACAT השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -8.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

daCat (DACAT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M אספקת מחזור 403.09T 403.09T 403.09T אספקה כוללת 403,085,615,079,440.9 403,085,615,079,440.9 403,085,615,079,440.9

שווי השוק הנוכחי של daCat הוא $ 2.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DACAT הוא 403.09T, עם היצע כולל של 403085615079440.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.73M.